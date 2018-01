Funk acusado de incitar estupro é tirado de plataformas digitais

O funk “Só Surubinha de Leve”, de MC Diguinho, foi retirado dos serviços de streaming após ter sido acusada de fazer apologia ao estupro, de acordo com o UOL.

Dias antes, a música entrava na lista das canções mais ouvidas do serviço Spotify e estar no topo entre as que mais viralizaram.

O funk não está mais disponível na Apple Store, Deezer e YouTube, onde um vídeo com o áudio oficial somava 14 milhões de visualizações desde dezembro. Também foram retiradas versões não oficiais.

A música traz trechos como “surubinha de leve com essas filha da p./taca bebida depois taca p.”

O artista ainda não se posicionou oficialmente.

