Um funcionário do metrô de São Paulo foi detido após tirar fotos íntimas de uma estudante de 22 na estação Vila Mariana da linha Azul.

O caso aconteceu no dia 16 de maço, mas só foi averiguado pela polícia na última sexta-feira (30). O homem de 63 anos foi ouvido pelas autoridades policias e liberado em seguida.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a vítima informou a um agente se segurança que o homem tirava fotos suas na escada rolante. A Guarda Civil Metropolitana, que estava no local, prendeu o homem.

Segundo informações do G1, enquanto os guardas se aproximavam do funcionário do metrô para averiguar a denúncia da jovem, esse tentava apagar as imagens feitas no celular. Ele negou o crime e disse que só falaria na presença de um advogado.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher e o aparelho em que constava os registros foi apreendido para investigação.

Em nota, o Metrô afirmou que o homem foi afastado de suas funções e que aguarda perícia do telefone para “tomar as medidas administrativas cabíveis.”

