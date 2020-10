Fred Elboni: autor de best-sellers “femininos” é acusado de agressão

Fred Elboni foi um dos roteiristas de Amor & Sexo, da Globo, e trocou a TV pela literatura anos atrás. Ele é autor de diversos livros “voltados para mulheres”, que falam sobre relacionamentos, autoestima e as complexidades femininas. O mais famoso, Um Sorriso ou Dois: Para mulheres que querem mais já ganhou até edição comemorativa e também é possível comprar um box especial com nada menos do que cinco livros do autor. São eles: Um Sorriso ou Dois, Um Beijo ou Dois, Notas de Liberdade, Só a Gente Sabe o que Sente e Meu Universo Particular.

Seguido por quase um milhão de pessoas no Instagram, ele gosta de postar fotos de viagens e também de fazer posts na linha dos livros que publica: com conselhos e reflexões. Num de seus mais recentes vídeos, Fred explica que “você precisa de verdade perto de você, de pessoas verdadeiras. É muito melhor um beijo com verdade do que um sexo superficial”.

Essa semana, o nome de Fred Elboni chegou aos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil, mas não foi por conta dos livros e dos posts motivacionais. Sua ex-namorada, a influencer Suzanne Riediger, o acusa de agressão. O nome do escritor só foi citado agora, mas ela já havia falado sobre ter sido vítima de violência doméstica em um vídeo publicado no ano passado. Nesse relato, Suzanne afirma que foi agredita por mais de um homem ao longo da vida.

“Dormi e, do nada, não sei se a pessoa sonhou, o que aconteceu, mas a pessoa acordou me chutando pra fora da cama. Eu saí correndo do quarto, fui pra sala. E a pessoa me pegava, me jogava pra cá e pra lá e eu correndo. Até que consegui ir pro banheiro. Queria me trancar no banheiro, mas ele chegou atrás de mim e me puxou, o objetivo dele era me jogar da janela. Deixou os meus braços todos machucados. Ele me chamou de todos os nomes e queria me jogar da janela. A janela estava aberta. Consegui me trancar no outro quarto da suíte”, diz ela no vídeo, relatando uma das agressões que teria sofrido.

Nas redes sociais, muita gente desconfiava que Suzanne estava falando de Elboni, mas ela ainda não havia confirmado essa informação. Mesmo assim, o escritor resolveu se defender.

Elboni rebate as acusações, dando a sua versão da história. Segundo relata, na noite em questão ele apertou o braço e chacoalhou o corpo da namorada enquanto dormia. O escritor alega não lembrar de nada, mas diz que, na manhã seguinte ao acontecimento, os dois conversaram e ele ficou muito assustado. Conta também que ambos procuraram um terapeuta para resolver essa questão e que as famílias foram informadas sobre o ocorrido.

“Foi uma surpresa [a acusação de Suzanne]. Eu estava com uma imagem de que tinha apertado o braço dela, mas agora tentei te jogar do prédio. Mas você não falou isso comigo. O que aconteceu? Acaba se criando uma imagem de algo que não aconteceu. Agora a história mudou e fica difícil de entender”, diz Elboni.

A resposta de Elboni veio através de um vídeo de 11 minutos, postado no Instagram. Com a repercussão do caso, outras pessoas vieram a público para falar sobre o comportamento de Fred Elboni.

A influencer Karen Bachini falou, com riqueza de detalhes, sobre uma agressão sofrida durante uma viagem que fez com outras personalidades da internet. Ela diz que um de seus colegas de viagem ficou completamente bêbado e foi violento com ela e com um outro rapaz. Em uma foto, Karen mostra a marca de uma mordida no braço.

Essa historia vai ser um pouco louca, e eu nunca pensei que ia precisar contar ela, porque sempre acreditei que foi um surto de uma viagem louca e nunca mais ia acontecer, mas ouvindo os relatos da @suhriediger eu entendi que ia acontecer de novo sim, o cara surtou com ela também Continua após a publicidade — Karen Bachini (@kahbak) July 1, 2020

Ela não cita nomes, mas diz que o homem em questão é o mesmo que teria agredido Suzanne. No site de Karen, é possível ver que ela e Fred Elboni fizeram parte de um grupo que foi ao México a convite de uma marca de tequila. A influencer Gabriela Fadel e o namorado dela, Faru, também estavam presentes nessa viagem e confirmam o relato de Karen.

Eu só queria dizer que no caso a amiga era eu. A Kah ficou por mais de uma semana com as marcas da mordida. E nessa noite, não foi nem só isso que essa pessoa fez. Ela também deu um tapa no rosto de um cara da produção (?), e depois só fingiu que tudo foi uma grande brincadeira https://t.co/1ynse2rlZg — Gabriela Fadel (@gabbief) July 1, 2020

No caso o amigo que ficou no quarto e teve que brincar de "lutinha" com o individuo mesmo com Kah pedindo inúmeras vezes para ele ir embora, era eu. https://t.co/rCZ4d6Iddt — Faru (@vaifaru) July 1, 2020

Outra influencer que resolveu se pronunciar foi Dora Figueiredo. Citando abertamente o nome de Fred Elboni, Dora garante que o escritor flertou com ela numa época em que mantinha relacionamento com outra mulher.

O que eu posso falar por mim é que ele claramente deu em cima de mim quando estava “casado” e eu também estava, adendo a mina que eu saiba tava grávida ou com filho pequeno. Fiquei com tanto nojo que fiz a desentendida e parei de seguir — Dora Figueiredo (@dorafigueiredo) July 1, 2020

A atriz Giovana Fagundes tem um relato parecido ao de Dora. De acordo com ela, Elboni a abordou por mensagem, no que parecia ser uma conversa profissional. Os dois se conheceram pessoalmente e ele teria tentado beija-la. Nessa época, o escritor ainda namorava Suzanne – o que foi confirmado pela própria, via Stories.

Vcs chocados com o Fred Elboni, eu não me surpreendo em NADA. Quando ele ainda namorava veio puxar assunto comigo no Instagram, sugeriu de a gente se conhecer… Eu curtia bastante o trabalho dele, pra mim era um bom networking, eu queria até fazer collab com ele pro YouTube + — Giovana Fagundes (@giovanafagund3s) July 1, 2020

Voltando às denúncias feitas por Suzanne, de acordo com o G1, ela não vai registrar Boletim de Ocorrência, pois o caso teria acontecido mais de seis meses atrás. “Não fiz na época porque continuamos namorando, eu estava dentro de um relacionamento abusivo e não sabia”, aponta.