Fórum Empreendedoras reuniu mais de 2.500 mulheres em São Paulo

Voltado para mulheres proprietárias de seus próprios negócios de todo o Brasil, o 7º Fórum Empreendedoras aconteceu em São Paulo, nos dias 20 e 21 de setembro, e reuniu mais de 2.500 participantes, além de 70 palestrantes e 30 expositores.

No palco principal, personalidades como a empresária Luiza Trajano, a atriz Suzana Pires, a executiva Rachel Maia, colunista de CLAUDIA, e a apresentadora Ana Paula Padrão fizeram palestras compartilhando suas experiências. No evento, também estavam disponíveis conteúdos do Google com dicas para alavancar os negócios na internet.

A Rede Mulher Empreendedora, fundada por Ana Fontes, que é colunista do site de CLAUDIA, estava presente na sala de Mentoria do Fórum, por onde passaram mais de 50 mentoras que revezaram os turnos e disponibilizaram seu tempo e experiência para orientar os negócios das participantes. “Fazemos eventos para mulheres, vermos mães participando com seus filhos nos deixa muito orgulhosas!”, diz Ana, referindo-se aos bebês e crianças que acompanharam as mulheres que compartilharam suas experiências.

Participante do Fórum Empreendedoras com seu bebê

