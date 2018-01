Filmes com protagonistas mulheres são os mais populares de 2017

Os filmes Star Wars: Os Últimos Jedi, A Bela e a Fera e Mulher Maravilha foram os que mais arrecadaram com vendas de ingressos em 2017 informa o The Guardian desta segunda-feira (1º). Os longas são protagonizados por mulheres e esta é a primeira vez, desde 1958, que produções com personagens femininas encabeçam a lista dos filmes mais populares do ano.

Em 2017, Os Últimos Jedi conseguiu arrecadar US$ 533,1 milhões, enquanto A Bela e a Fera e Mulher Maravilha tiveram lucro de US$ 504 milhões e US$ 412,6 milhões, respectivamente.

Os últimos três filmes que conseguiram liderar o ranking de arrecadações há três décadas foram A Sul do Pacífico (1958), A Mulher do Século (1958) e Gata em Teto de Zinco Quente (1958).

Leia mais: Mulheres de Hollywood lançam iniciativa contra assédio sexual