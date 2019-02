Filho de João de Deus é preso em Goiás

Sandro Teixeira de Faria, um dos filhos de João de Deus, alcunha de João Teixeira de Faria, foi preso na manhã deste sábado (2) em sua residência, em Anápolis, a 55 km de Goiânia, capital de Goiás.

A Justiça recebeu denúncia do Ministério Público contra ele por coação e corrupção ativa de testemunhas e determinou a prisão. No mesmo processo, o médium, preso desde dezembro acusado de crimes sexuais, também responde pelo crime. João de Deus nega as acusações.

Sandro havia sido denunciado no dia 24 de janeiro no caso envolvendo uma testemunha, em 2016. Na ocasião, segundo o Ministério Público, João de Deus já tinha conhecimento do boletim de ocorrência um dia após o registro do crime e tentou, junto com o filho, “comprar” a testemunha.

Os dois teriam ido até a cidade da vítima, no norte de Goiás, e oferecido pedras preciosas no valor de R$ 15 mil para que retirasse o registro.

João de Deus está preso desde dezembro no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.