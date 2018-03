Filha de Elize Matsunaga pode perder nome da mãe

O nome de Elize Matsunaga ficou marcado em 2012, depois que ela foi acusada de matar o marido, Marcos Kitano Matsunaga. A mulher foi condenada, em 2016, a 19 anos de prisão por homicídio, destruição e ocultação de cadáver. Agora, seis anos depois do crime, o sobrenome “Araújo” pode sair da certidão de nascimento da filha de Elize.

Depois do crime, a família da vítima entrou na justiça pedindo a retirada do nome do registro civil, alegando que associação com o nome da mãe poderia prejudicar a menina socialmente. A advogada de Elize, Juliana Santoro, conseguiu com que o processo fosse suspenso. No entanto, esse mês, a justiça decidiu prosseguir com o pedido.

Para Juliana, o processo, que continua em segredo de justiça, “não faz o menor sentido”. A advogada sustenta que não existe a possibilidade de o juiz permitir a retirada do sobrenome porque “o crime está muito mais ligado ao sobrenome Matsunaga.” Ela ainda completa: “Nem minha cliente é conhecida como Elize Araújo”.

Além do desconhecimento do nome citado pela advogada de defesa, segundo o professor de direito civil da PUC, Silvio Ferreira da Rocha, “não há previsão legal de alteração do nome da criança na certidão de nascimento”. De acordo com o site da UOL, para o professor, “É uma decisão complicada, muito abstrata”.

Quando foi pedida a suspensão do processo, a defesa atingiu seu objetivo: “retardar esse processo até o julgamento, porque ali seriam esclarecidas as circunstâncias (do crime).” O advogado da família Matsunaga não quis se manifestar sobre o caso e sobre a retomada do processo recentemente.

Foi divulgado, depois das investigações, que Elize sofria violência doméstica, que era ameaçada por Marcos, que mantinha 33 armas espalhadas pelo apartamento, onde moravam o casal e a criança. “Ou seja, ele não era tão coitado”, diz Juliana.

Existe a possibilidade de o processo ser julgado ainda esse ano e a defesa afirma que usará todos os recursos possíveis: “Podemos ir até Brasília, apelar nos tribunais superiores.”

