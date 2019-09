Holambra é invadida por festival de flores

Se você já fez uma festa decorada com flores, como casamentos, noivados ou aniversários, provavelmente você comprou uma das milhares de flores colhidas em Holambra, no interior de São Paulo, e nem sabe. Isso porque a cidade é o maior centro de cultivo e comercialização de flores e plantas ornamentais do Brasil, responsável por 50% das vendas no setor.

O nome Holambra já dá a dica, a cidadezinha paulista era uma colônia holandesa e ainda hoje abriga a cultura e costumes dos imigrantes europeus, o que inclui o cultivo flores. Por isso, todo ano, produtores locais e de outros lugares do Brasil se reúnem para participar da Expoflora, que é a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, para dar boas-vindas à primavera.

A atração principal do evento, é claro, são as flores e plantas deslumbrantes, mas o público também pode curtir shows culturais e dicas de decoração. A Expoflora fica aberta ao público até o próximo final de semana, dia 29. Para mais informações, acesse https://www.expoflora.com.br/

