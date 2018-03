Festa de 15 anos com tema “escravidão” causa indignação nas redes

Para sua festa de debutante, uma jovem de 15 anos realizou uma sessão de fotos com inspirações da época da escravidão do Brasil. As imagens foram divulgadas no Instagram da empresa de eventos Cerimonial Lorena Machado que realizou o evento.

As postagens mostravam a jovem vestida de “sinhazinha”, enquanto outras pessoas vestiam como mucamas e escravos. A estudante Tuca Oliveira foi responsável por divulgar o caso em primeira mão em suas redes sociais. O nome da festa era “Imperial Garden” (Jardim Imperial, em inglês)

A reação dos usuários não demorou a chegar e não foi pequena, chegando a promover a hashtag “escravidão”, como uma das mais citadas nas redes sociais no Brasil.

E já temos empresa fazendo festa de 15 anos com temática da escravidão. Se bem que isso é pouco perto de motel com nome de Senzala cuja suíte principal se chama Casa Grande e tem uma jaula dentro. — Viaro (@Prof_Viaro) March 15, 2018

1- Aluno chamado de escravo na FGV 2 – Ativista Negra executada no RJ 3 – Festa de 15 anos com tema de Escravidão DESORDEM E RETROCESSO, ESSE É O BRASIL — GUS (@gustavobrunoz) March 15, 2018

A cerimonialista de Belém acha top um 15 anos com um cenário de escravidão o próximo passo é produzir um casamento nos campos de concentração pic.twitter.com/Ok2vlkoQ19 — instagram: brunafeia (@brunafeia) March 15, 2018

Em nota, a empresa de festa se desculpou pelo ocorrido e fechou seu perfil do Instagram, tornando-o privado.

Leia o comunicado:

“Na data de ontem, 14.03.2018, o Cerimonial Lorena Machado acompanhado de seus parceiros de trabalho participaram de um ensaio fotográfico de um aniversário de 15 anos, cujo tema é Imperial Garden. Após o término do ensaio e publicação de trechos dele, presenciamos a veiculação dessas imagens como uma reprodução do período escravocrata e forma de racismo. Diante dos ocorridos, com total humildade, estamos vindo a público nos retratar e pedir PERDÃO. Jamais foi nossa intenção fazer qualquer retratação que levasse a entender que a escravidão foi algo bom em nossa história. Tínhamos a única intenção de retratar o período histórico do Império que, infelizmente, tinha escravidão. Mas, graças a outros olhares, percebemos que fomos infelizes nessa reprodução. Erramos, sim! E admitimos nosso erro. Como todo ser humano, estamos passíveis de erros e acertos. Desta vez erramos, e feio! Pedimos perdão a todos os negros, negras, descendentes, pardos e pardas e a qualquer pessoa que tenha se sentido atingida por nossa publicação. Não foi nossa intenção agredi-los ou ofendê-los, mas admitimos que fizemos. E viemos humildemente pedir o perdão de vocês. Agradecemos os comentários feitos para que pudéssemos identificar e entender onde erramos, foi essencial para que crescêssemos. No mais, pedimos perdão novamente e o Cerimonial Lorena Machado estará sempre aberto a críticas e elogios, pois eles que nos fazem crescer e amadurecer como seres humanos e profissionais.”

