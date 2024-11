Fernanda Torres é apontada como Ícone Global pela Vanity Fair

A atriz Fernanda Torres ganhou destaque mundial com o filme Ainda Estou Aqui. De acordo com a Vanity Fair, especula-se que ela possa ser uma das grandes apostas do cinema nacional para o Oscar de 2025, disputando com Nicole Kidman, Angelina Jolie e Demi Moore.

Para o veículo, a atriz está emergindo como uma das descobertas mais queridas de Los Angeles. Além disso, a reportagem fez um apanhado sobre a trajetória profissional e pessoal de Fernanda, que se consolidou ainda jovem na indústria.

“Hoje em dia, neste mundo cruel em que vivemos, isso é chamado de ‘nepo babies’. Mas isso é uma tradição, é um trabalho que você pode aprender observando, imitando, vivendo em um ambiente”, disse para a reportagem sobre a relação de trabalho com a mãe, Fernanda Montenegro, que interpreta uma Eunice mais velha em Ainda Estou Aqui.

