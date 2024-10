8 vezes em que Fernanda Torres foi hilária

A atriz Fernanda Torres é mestre em arrancar boas risadas. Seja por seus personagens icônicos ou pela espontaneidade na vida real, a artista coleciona momentos em que divertiu o público e acabou virando meme na internet. Separamos 8 vezes em que ela nos fez rir. Veja a seguir!

Relacionadas Famosos 7 frases inspiradoras de Fernanda Montenegro

Fernanda Torres em Tapas & Beijos

Ao lado de Andréa Beltrão, Fernanda Torres deu vida a uma série de momentos inesquecíveis em Tapas & Beijos. Exibida entre 2011 e 2015, a série continua conquistando fãs, especialmente nas redes sociais, onde diversos trechos engraçados se transformaram em memes.

Fernanda Torres em Os Normais

Outro grande sucesso, Os Normais, retrata a vida de um casal noivo há sete anos, que vive entre brigas, ciúmes e muitas situações absurdas. O papel de Fernanda rendeu não apenas gargalhadas aos espectadores, mas também uma infinidade de memes que continuam circulando pela internet.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por marco nanini | acervo (@osnaninis) Continua após a publicidade

Descalça no Melhores do Ano

Durante a premiação Melhores do Ano, da TV Globo, Fernanda protagonizou outro momento inesquecível ao aparecer descalça no palco, mostrando que, além de divertida, sabe rir de si mesma.

Quando cantou com O Rappa no Altas Horas

Um dos momentos mais comentados foi quando Fernanda subiu ao palco do Altas Horas e, em clima de pura euforia, cantou com a banda O Rappa em um ritmo bem diferente do escolhido por eles. A performance desajeitada rendeu anos de brincadeiras e continua sendo lembrada nas redes.

Explicando o que aconteceu no Altas Horas no Que História é Essa, Porchat?

No programa de Fábio Porchat, em 2019, Fernanda explicou a apresentação musical com O Rappa. Ela admitiu que não conhecia o ritmo escolhido pela banda e, para completar, estava passando por um dia difícil, o que a fez exagerar na tentativa de ser simpática. O mais divertido foi o relato de uma conversa que ouviu no dia seguinte: “Você viu a Fernanda Torres ontem? Totalmente drogada”. A frase, claro, viralizou.

Continua após a publicidade

Fernanda respondendo “eu me sinto o Pikachu”

Em 2022, durante a CCXP, Fernanda foi questionada sobre como se sentia sendo aclamada no evento. Com a leveza de sempre, ela respondeu: “Eu me sinto o Pikachu”. A resposta rapidamente conquistou a internet.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MagøSynth (@kaioprad.o)

Fernanda falando que é uma mulher séria

No Programa do Jô, em 2013, Fernanda estava divulgando seu livro Fim quando compartilhou uma história engraçada sobre sua escovação dental. Após imitar o som que faz ao escovar os dentes, ela gargalhou e disse: “Por favor, eu sou uma mulher séria, eu escrevi um livro”. A descontração e a ironia conquistaram a plateia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dra Lorena Lara | Facetas de Resina (@dralorenalara) Continua após a publicidade

Tentativas com Luiz Fernando Guimarães

Em uma entrevista ao lado de Luiz Fernando Guimarães, Fernanda revelou que, durante as gravações de Os Normais, nunca teve um romance com o colega de elenco, mas não por falta de tentativas dela. “Não teve sexo, mas eu tentei muito”, disse, arrancando risadas da plateia e virando mais um momento icônico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por “FuzarcaX” (@fuzarcax)

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Continua após a publicidade

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.