Feminicídio: homem mata mulher a facadas na frente de crianças

Valdikelle Maria Silva, de 31 anos, foi morta a facadas pelo marido após uma discussão na noite de terça-feira (28), em Guarulhos, na Grande São Paulo. O homem foi identificado como Wladimir Oliveira da Silva, de 51 anos.

Segundo a polícia, o marido estava em um bar, por volta das 21h, quando decidiu voltar para casa. Lá, o casal iniciou uma briga e Wladimir esfaqueou Valdikelle. Depois do golpe, o rapaz ainda tentou se matar, também com facadas. Ele está internado no Hospital Geral de Guarulhos.