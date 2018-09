Fátima Bernardes desmente boato sobre ter reformado casa de esfaqueador

Se tem um momento em que as notícias falsas ganham ainda mais força é durante as eleições. Normalmente, as fake news buscam queimar o filme de adversários, mas as vítimas são as mais diversas. Inclusive, a apresentadora Fátima Bernardes, 56 anos.

Após a circulação de um boato via WhatsApp de que ela iria reformar a casa de Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), Fátima usou as suas redes sociais para divulgar um vídeo negando a informação.

“Mais uma notícia falsa circulando pela internet me obriga a fazer esse esclarecimento. Eu não reformei uma casa do sindicato do candidato à presidência da república pelo PSL.Toda a minha vida pública foi pautada no respeito pela vida humana, independentemente de credo, cor, gênero, ideologia. Eu nunca apoiei qualquer ato de violência. Divulgar uma notícia falsa é uma irresponsabilidade que não contribui em nada para o momento que estamos vivendo”, disse ela.