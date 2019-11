Ana Maria Braga e outros artistas torcem pela recuperação de Gugu

View this post on Instagram

É meu querido amigo…. a vida é frágil… os momentos são flashes que passam como um piscar de olhos…. vejo uma nação inteira perplexa…. à espera de um milagre…. orando… torcendo… pedindo ao criador uma chance, uma oportunidade ao homem que traz sorrisos, emoções, alegrias, diversão… minha vida se entrelaça com a sua em tantos momentos… não parei de receber ligações e mensagens hoje… centenas… nossa história se mistura na cabeça das pessoas… foram muitos encontros… milhares… sorrisos, gargalhadas, emoções, muitas emoções… lágrimas tbm não faltaram… lágrimas de felicidade… felicidade de conviver com vc e receber o teu carinho!! Meu primeiro palco, meu primeiro dia… e assim o KLB chegou… depois disso nossos encontros eram sempre como essa foto… quanta alegria… alegria que não existia hoje ao sair daquele hospital… lugar que não combina com vc, com seu entusiasmo, com sua felicidade!! Hoje foi muito difícil, alguns abraços apertados mas doloridos! Rose, Aparecida, João… meu carinho eterno a vcs… Nosso Deus Pai todo poderoso é o único dono da verdade e da vida… e apenas ELE sabe de todas as coisas… dono do tempo, do mundo, dono de tudo e de todos!! Eu estive la Senhor e sei exatamente em que pé está… mas o Senhor é dono de tudo e tudo pode!!! EU CREIO PAI, que se for a tua vontade, esse teu filho se levantará… que seja feita a Tua vontade Deus na vida desse Teu filho que promoveu muito amor nessa vida!! Meu querido GUGU, a vc toda luz e minha eterna gratidão!! Deus é contigo… a tristeza dilacera o coração, mas a fé alimenta a minha alma… Não sei os propósitos e nem as decisões de Deus, mas sei que em algum momento, estaremos rindo como na foto, como sempre foi… mesmo que rindo do meu pai na revista que vc me mostrava… e foi nessa leveza que caminhamos essa nossa estrada!!! Somos seres frágeis vivendo uma vida frágil… mas somos filhos do Criador, e isso importa…. Força e luz querido!! #Gugu #KLB #forçagugu #luz #miracle #eucreio