Famosa por escaladas de biquíni, alpinista morre de frio em montanha

Gigi Wu, 36 anos, uma alpinista taiwanesa, morreu de hipotermia depois de cair em um barranco durante uma trilha que fazia sozinha. Ela conseguiu chamar os serviços de emergência, mas devido ao mau tempo houve um atraso nas operações de resgate.

A mulher morreu após uma queda drástica de temperatura corporal. Ela estava no Parque Nacional Yushan, em Taiwan, para realizar uma expedição sozinha. Segundo as informações, ela utilizava todos os equipamentos de proteção.

O corpo da alpinista foi encontrado na segunda-feira (21) após a temperatura na montanha ter atingido o ponto de congelamento na noite anterior. A região do parque em Taiwan é conhecida por ter montanhas que ultrapassam os 3 000 metros. Durante o inverno, as temperaturas caem para abaixo de zero.

Gigi ficou conhecida nas redes sociais por postar fotos no topo de montanhas usando apenas biquíni. A ideia surgiu depois de perder uma aposta com um amigo.

Após a notícia da morte de Wu, muitos internautas comentaram em seus posts, expressando condolências e destacando a mulher como uma inspiração para todos os alpinistas.

