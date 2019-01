Corpos de pai, mãe e filho são encontrados esquartejados

“Recebemos a denúncia sobre o cárcere e fomos ao imóvel que estava fechado. Entramos em contato com o dono da casa e ele permitiu nossa entrada. Junto com um parente das vítimas encontramos as malas no banheiro dos fundos. Pedimos ao parente que abrisse a mala e encontramos vários sacos plásticos. Ao cortar esses sacos vimos as partes dos corpos”, explicou o o tenente da PM Maurício Magalhães.

De acordo com a PM, o principal suspeito é o homem que alugou a casa, usada para guardar máquinas de uma confecção de roupas. Ele está foragido. “Ele é um parente das vítimas que veio da Bolívia para trabalhar com eles na confecção, mas estava insatisfeito com os pagamentos. Como a família fez denúncia para a Polícia Federal no Brasil e na Bolívia, ele já é procurado pela Interpol”, afirmou o tenente.

Dois homens suspeitos de terem ajudado a transportar os corpos foram levados até a delegacia.