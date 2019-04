Curada de câncer, Lorena, do Careca TV, aparece cabeluda e linda

Lorena Reginato, 15 anos, curou-se de um câncer no cérebro no início de 2017 e utilizou seu canal no YouTube, o Careca TV, para compartilhar toda sua trajetória. Hoje, a menina emociona seus seguidores ao postar fotos em que aparece saudável e com o cabelo comprido.

Quando descobriu que estava doente, em 2015, a menina de Jaú, interior de São Paulo, resolveu criar um canal no YouTube para compartilhar sua rotina de tratamentos e também como forma de tornar o processo de cura mais leve. Depois de algumas sessões de quimioterapia, Lorena perdeu todos os cabelos, por isso o nome Careca TV.

Com sua simpatia e forma leve de levar a vida, Lorena, que sempre gravava os vídeos com toucas de personagens para cobrir a falta de cabelo, ficou conhecida em todo o Brasil e em menos de um semana de canal conseguiu 5 milhões de visualizações. Hoje, há 2 anos curada, ela tem mais de 1 milhão de inscritos e segue fazendo vídeos, agora mais focados em jogos e videogames.

Nas redes sociais, Lorena aparece feliz e sempre demonstra gratidão por tudo que passou. Seus seguidores, que acompanharam toda a trajetória, demonstram carinho nos comentários. “Vencendo uma batalha por dia com a cabeça erguida.”, comentou uma.

