Ex-esposa de Bolsonaro afirmou que ele a ameaçou de morte, diz jornal

Nesta terça-feira (25), o jornal Folha de S.Paulo publicou uma reportagem na qual afirma que Ana Cristina Valle, ex-esposa do deputado Jair Bolsonaro (PSL), havia sido ameaçada de morte pelo agora candidato à Presidência da República.

Segundo a matéria, Ana fez a denúncia ao Itamaraty em 2011 e informou que havia deixado o Brasil e ido à Noruega por medo. Na época, Ana e Bolsonaro travavam uma batalha judicial no Rio de Janeiro sobre a guarda do filho do casal, que tinha 12 anos durante o ocorrido. A Folha explicou que obteve acesso a um telegrama arquivado no órgão, com base na Lei de Acesso à Informação.

“A senhora Ana Cristina Siqueira Valle disse ter deixado o Brasil há dois anos [em 2009] ‘por ter sido ameaçada de morte’ pelo pai do menor [Bolsonaro]. Aduziu ela que tal acusação poderia motivar pedido de asilo nesse país [Noruega]”, dizia o telegrama.

Em outro trecho do documento, Ana Cristina afirmou que, ao procurá-la, o vice consulado do Brasil na Noruega “estava agindo em nome do deputado federal Jair Bolsonaro”. Hoje, ela utiliza o nome Cristina Bolsonaro para fazer campanha a deputada federal pelo Podemos, em Resende (RJ).

De acordo com a Folha de S.Paulo, duas fontes ouvidas pela reportagem e o embaixador, Carlos Henrique Cardim, que assina o documento apresentado abaixo, confirmaram a veracidade das escrituras.

Outro lado

Ana Cristina negou por meio de vídeos divulgados na internet que tenha feito a acusação. No vídeo, ela não citou a questão que envolve o consulado, tampouco a batalha judicial pela guarda do filho do casal. Porém, negou que tenha sido ameaçada por Bolsonaro.

“Venho aqui muito indignada desmentir a suja Folha de S.Paulo, [que] publica que o Jair me ameaçou de morte. Nunca. Pai do meu filho, meu ex-marido, ele é muito querido por mim e por todos. Ele não tem essa índole para poder fazer tal coisa. Bom pai, bom ex-marido, foi um bom marido também. Espero que vocês acreditem que essa mídia suja só quer denegrir a imagem dele, porque ele tá em primeiro lugar nas pesquisas e assim vai ficar. Porque eu acredito que ele ganhe em primeiro turno, espero que vocês acreditem também. Então fica aqui meu recado, mídia suja, não adianta, nada vai fazer com que ele caia. Ele tá em pé, depois de tudo o que aconteceu e vai continuar, e vai chegar à Presidência, se depender de mim”.

Veja o vídeo: