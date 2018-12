Casos de estupro em São Paulo aumentam em outubro

O número de casos de estupro no estado de São Paulo voltou a crescer em outubro, revelam dados da Secretaria de Segurança Pública. O aumento foi de 4,39% em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram registrados 1 142 boletins de ocorrência contra 1 094 em 2017.

Este é o segundo maior número de casos em 2018. Fevereiro lidera o ranking com 1 185 estupros comunicados. As notificações aumentaram desde outubro do ano passado. João Doria (PSDB), governador eleito do estado, prometeu a criação de mais unidades de delegacias da mulher.

+ Ela foi estuprada e o criminoso pode participar da criação de seu filho

+ Princesa quebra nariz de homem que a assediou

Siga CLAUDIA no Instagram