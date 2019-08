Estudantes de enfermagem fazem piada com portadores do vírus HIV

Três estudantes de enfermagem da UniNorte se envolveram em uma polêmica, nesta sexta-feira (16), após publicarem uma imagem no Stories do Instagram fazendo uma piada com os portadores do vírus HIV/AIDS que são tratados na Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado, em Manaus (AM). Na postagem, os estagiários aparecem com os rostos cobertos com touca e máscara hospitalar e a legenda: “Quando você descobre que o estágio é no Tropical”.

Você acha que é fácil se tratar pra HIV quando Os próprios CUIDADORES perpetuam o estigma?

Vai tomar no cu floracapelo, espero que você nunca passe pelo sofrimento causado pela AIDS pq você certamente nao saberia lidar. Otaria do caralho, aproveita esse estágio e vê se amadurece pic.twitter.com/GnTMOOUous — ጌዪሁሸዐ (@togebruno) 16 de agosto de 2019

Rapidamente, a publicação gerou revolta nas redes sociais. O post repercutiu especialmente no Twitter. “Você acha que é fácil se tratar pra HIV quando Os próprios CUIDADORES perpetuam o estigma?’, opinou um usuário da rede social. “Enfermagem e uma das profissões mais lindas que existem na área da saúde, mas por pessoas que não sei porque ainda tem essa mentalidade, que deveriam aprender a acolher e cuidar dos pacientes, geram mais preconceito e discriminação”, comentou outro.

Em nota à imprensa, a faculdade Uninorte lamentou o ocorrido e salientou que medidas serão tomadas conforme o regimento Geral da Instituição. Já a estudante que fez o post excluiu seu perfil da rede social.

