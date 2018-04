Ensaio de biquínis mostra que ‘corpo de praia’ é o que a mulher tiver

Uma coleção de moda praia lançada pela blogueira norte-americana Gabi Gregg, referência no movimento de auto-aceitação, destacou mulheres fora do padrão em um ensaio fotográfico de biquínis e maiôs.

Em seu blog, Gabi relatou como foi a experiência de selecionar as modelos para as fotos. “Nós tivemos um casting aberto e 500 pessoas quiseram participar! Foi um grande momento para a minha carreira encontrar tantas mulheres lindas de todos os tamanhos e que queriam ajudar a empoderar outras mulheres passando a mensagem do ‘body positivity‘. Foi muito inspirador e difícil escolher só 9 garotas”, afirmou.

Entre as tendências apresentadas na campanha, se destacam as cores neon, os recortes estratégicos, listras e estampas coloridas.

“Mostrar essa diversidade de corpos em uma sessão de fotos de maiô foi muito importante para mim e estou realmente feliz com a representatividade nesta campanha”, escreveu a blogueira.

A campanha é em parceria com a marca de roupas de banho Swimsuits for All. Infelizmente, as peças são vendidas apenas nos EUA e os tamanhos vão do 10 ao 26 (no Brasil, do 44 ao 60).

O perfil de todas as mulheres que participaram da campanha está no site da marca.