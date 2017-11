No Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado nesta segunda-feira (20), a cantora Elza Soares, 80 anos, lança o clipe de uma nova versão da canção “A Carne”, originalmente do álbum “Do Cóccix Até o Pescoço”, de 2002.

“Nesse dia 20 de Novembro, como todos os outros dias do ano, reforço o meu grito: A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Não é mais a carne negra. Eu sou negra. Minha mãe é negra. Minha voz é negra”, escreveu a cantora em suas redes sociais ao divulgar o clipe.

A atleta Rafaela Silva, 25 anos, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016, faz parte do elenco do videoclipe. Além disso, as trajetórias da judoca e da cantora foram cruzadas no documentário Duas mulheres. Duas vidas. Uma luta, que como o clipe, foi dirigido pelo coletivo MOOC e faz parte de um projeto da Conspiração Filmes para o Bradesco.

Relembre o clipe original da canção, lançado em 2002: