Duas mulheres conquistam pela primeira vez maior prêmio de arquitetura

Pela primeira vez em 41 anos de existência, o prêmio Pritzker, maior honraria do universo da arquitetura, laureou duas mulheres conjuntamente. A dupla irlandesa Yvonne Farrell e Shelley McNamara foi anunciada vencedora nesta terça-feira (3), recebendo uma medalha de bronze e um prêmio em dinheiro no valor de 100 mil dólares. Esta é apenas a quarta nomeação feminina na história da premiação – considerada o Nobel do setor – que já havia laureado outras três arquitetas antes.

Trabalhando em uma parceria que vem desde os tempos da faculdade, Farrell e McNamara são responsáveis pela fundação do Grafton Architects, escritório localizado em Dublin, e comandaram, em 2018, a curadoria da Bienal de Veneza, maior evento de arquitetura do mundo. Elas também dedicam-se a dar aulas, já tendo lecionado no University College of Dublin (onde se formaram) e também em Harvard e Yale.

Com um estilo que busca conciliar força e delicadeza, as arquitetas valorizam os contextos dos locais onde inserem suas obras e a experiência humana. Tudo isso sem deixar de respeitar os fenômenos naturais, uma vez que têm a Terra como cliente, como declararam ao The New York Times. “Existem tantas construções que você visita e realmente admira, mas em que falta algo”, disse McNamara. “Arquitetura não se trata apenas de design, sofisticação e realização, mas também como faz você se sentir enquanto um estranho.”

Em carta, a organização do Prêmio apontou a capacidade da dupla de fazer com que “seus edifícios respondam a um cenário e uma cidade da maneira mais apropriada, enquanto continuam atuais e modernas. Esse profundo entendimento do “espírito do lugar” significa que seus trabalhos melhoram a comunidade local.” A publicação também destacou a capacidade de Farrell e McNarma de “reconhecer a arte da arquitetura e o serviço consistente à humanidade”, considerando-as pioneiras e faróis para outras mulheres em um campo que ainda é dominado por homens.