Dois anos após acidente da Chape, como está o filho de jogador que morreu

Já se passaram dois anos da tragédia que abalou o futebol mundial. Na madrugada de 29 de novembro de 2016, o avião que levava a delegação da Chapecoense para uma partida na Colômbia caiu, matando 71 pessoas e deixando seis sobreviventes.

Entre os jogadores mortos estava Tiago da Rocha Vieira, o ‘Tiaguinho’, então atacante do time de Chapecó. A morte do jogador ainda trouxe desfechos mais tristes: ele, de apenas 22 anos, e a esposa esperavam um filho.

Graziele Alves estava grávida de apenas um mês quando a tragédia aconteceu, ele havia apenas descoberto que iria ser pai.

Agora, dois anos após o ocorrido, Gaziele mostrou ao Globo Esporte como está o menino, hoje com um ano e quatro meses e que leva o mesmo nome do pai: Tiago.

Durante a entrevista, Gaziele conta sobre a paixão que o menino já tem pela bola e sonha que ele se torne jogador de futebol. “Eu planejo o mas lindo e brilhante futuro para ele, quero sempre dar o meu melhor para fazer com que ele realize todos os sonhos, seja qual for a carreira que desejar seguir. Mas farei com que ele siga os caminhos do papai, se dedique e se torne um grande jogador, assim como o pai foi. Quero que continue a história do pai e siga esse legado. Com certeza será o orgulho dele de onde ele está”, contou.

O quarto do bebê traz uma foto do pai com a camisa do time

A viúva de Tiaguinho falou ainda sobre a morte do marido e superação: “Falar do Tiaguinho me emociona sempre. Sabe aquele sentimento de gratidão? É esse sentimento que eu tenho quando me refiro ao meu filho. Ele foi, é, e sempre será a minha maior força, a maior motivação para seguir em frente. Foi ele que esteve comigo desde o momento em que eu soube da notícia daquele terrível acidente, eu estava grávida de um mês, então passamos por todo aquele desespero juntos, e ele ali dentro do meu ventre, me passando força e coragem para não desistir. Sempre digo que ele nasceu e eu renasci. Ele é a minha maior alegria, uma criança super abençoada, cheia de luz, que encanta todos por onde passa, é o presente mais lindo que eu recebi de Deus e do meu anjo, meu grande amor “, completa Graziele.

