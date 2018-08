Agora é possível doar suas milhas para família de imigrantes e refugiados

Se você está com milhas sobrando, uma boa ideia (e boa ação!) é doá-las para a instituição Miles4Imigrants, que trabalha para permitir que imigrantes e refugiados possam viajar para reencontrar suas família – e vice-versa. São 15 os programas de milhagem disponíveis no site, como American Airlines e Delta. Infelizmente, os brasileiros Multiplus e Smiles não estão disponíveis. Porém, se você quer muito ajudar, eles também aceitam ajuda financeira, viu?

A ação é focada em famílias que vivem nos EUA e estão sofrendo com as políticas antiimigratórias do governo de Donald Trump,