Após agressões à ex-esposa, DJ Ivis é preso no Ceará

O DJ Ivis foi preso nesta quarta-feira (14) em Fortaleza, segundo o anúncio feito pelo governador Camilo Santana (PT). As agressões cometidas por ele contra a ex-esposa, Pamella Holanda, foram divulgadas nas redes sociais no último final de semana.

“Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido”, escreveu Camilo.

Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) July 14, 2021

Pamella Holanda registrou a denúncia por agressão no dia 3 de julho em Fortaleza, Ceará. No vídeo publicado pela vítima, é possível ver Ivis agredido a mulher com tapas, socos e chutes. As agressões aconteceram na frente da filha dos dois. Iverson é investigado por lesão corporal.

Agora, Pamella deverá realizar um novo exame de corpo de delito com o intuito de confirmar a gravidade das lesões geradas pelo ex-marido.

Nesta semana, o agressor chegou a abrir um processo de calúnia contra a vítima. Na ação, a defesa do artista justifica que os fatos comunicados por Pamella são “mentirosos relativos à violência doméstica veiculada em site na internet prejudicial à sua reputação.” Além disso, ele pediu na Justiça que a vítima não comentasse sobre caso na mídia.

A juíza Maria José, que atuava no plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), negou as solicitações dele. “Impossível analisar o pedido, além do que a concessão de tal pretensão, nos moldes formulados, representaria afronta ao direito fundamentada livre expressão da imprensa”, afirmou.