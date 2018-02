Disney World e Disneyland terão ingressos mais caros

Os parques Walt Disney World, em Orlando, e Disneyland, na Califórnia irão aumentar o valor de seus ingressos. É o que informa a revista People.

A partir de domingo, um adulto deverá desembolsar US$ 109 e crianças, US$ 103 (um aumento de US$ 2) para ter um ingresso para o Disney World durante a semana _nos sábados e domingos, os valores são de US$ 119 e US$ 113, respectivamente, e na alta temporada os preços serão de US$ 129 e US$ 123.

Já as entradas da Disneylândia custarão de US$ 97 a US$135.

