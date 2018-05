“Deus te fez assim e te ama como você é”, diz Papa a homem gay

“Deus o fez gay e que sua sexualidade não importa”. Essa foi a declaração do Papa Francisco ao jovem Juan Carlos Cruz, que foi vítima de um abuso sexual cometido pelo padre Fernando Karadima, em Santiago, no Chile. A CNN, o rapaz contou que passou três dias com o Papa no Vaticano, em abril deste ano, e eles discutiram sua sexualidade e os estupros que sofreu.

“Deus ama você assim. O Papa ama você assim e você deveria amar a si mesmo e não se preocupar o que as pessoas dizem”, afirmou o líder da igreja católica ao rapaz, que é homossexual. O pontífice também pediu perdão “em nome do Papa e da Igreja por tanta dor causada”.

As declarações de Francisco são as mais progressistas em muito tempo, demonstrando afastamento significativo dos dogmas da Igreja Católica Romana, que considera a homossexualidade “contrária às leis de Deus”.

Entenda o caso

Juan Carlos Cruz foi peça-chave nas investigações de crimes de assédio e abuso sexual entre membros da Igreja Católica chilena nos últimos anos. O agressor dele, inclusive, chegou a ser considerado culpado pelo Vaticano em 2010, que o condenou a uma “vida de orações e penitência”. Ele também chegou a ir ao tribunal do país de origem, mas não cumpriu pena por causa da prescrição dos crimes.

Já na última sexta-feira (18), 34 bispos do Chile ofereceram renúncia ao Papa depois de uma cúpula de emergência no Vaticano para discutir tais escândalos. Entre eles, o bispo Juan Barros, um dos acusados de acobertar os crimes de pedofilia cometidos por Karadima na paróquia que atuava em Santiago.

