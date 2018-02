Uma menina de 7 anos morreu após de inalar desodorante aerossol em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, no último sábado (3). Segundo parentes, Adrielly Gonçalves espirrou o spray no rosto depois de assistir a alguns vídeos na internet chamados de “desafio do desodorante“.

Em uma pesquisa rápida no YouTube, é possível encontrar muitos canais com esse tipo de conteúdo. As competições pregam que a pessoa inale o conteúdo da latinha ou que espirre o produto em algum lugar do corpo até que a área congele. Nos dois casos, ganha quem aguentar por mais tempo.

Conhecidos e familiares iniciaram uma campanha nas redes sociais para alertar as pessoas sobre o teor as mensagens que circulam na internet. “O vídeo era sobre um desafio de inalar desodorante aerosol [sic], o objetivo era inalar e ver a quantidade de tempo que você aguenta, ela criança inocente colocou o desodorante direto na boca e desmaiou tendo parada cardíaca em sequência”, escreveu Sheila Cristina, uma amiga da família, em sua conta no Facebook.

A Secretaria de Saúde do município informou, em nota, que Adrielly chegou à Unidade de Pronto-Atendimento em estado grave sofrendo uma parada cardiorrespiratória. “Os médicos realizaram manobras para tentar reanimar a criança, mas ela veio a óbito minutos depois”, afirmaram. “O Instituto Médico-Legal (IML) vai apresentar um laudo, detalhando as causas da morte.”