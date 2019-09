Damares propõe estender licença-maternidade e paternidade

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, propôs o aumento da licença-maternidade assim como a paternidade no Brasil.

A ideia aconteceu durante uma entrevista da ministra ao UOL e à Folha de S. Paulo. Para a responsável pela pasta, o tempo de afastamento os pais poderia ser de um ano no caso da licença-maternidade e de dois a três meses, na paternidade.

“Defendo mais tempo da mãe com a criança em casa, do pai também. Agora essa é a realidade no Brasil? Não é. Podemos lutar por isso? Podemos. Vamos ter resistência? Muita.”

Atualmente, no Brasil, a licença-maternidade é de 120 dias. Já a licença-paternidade é de cinco dias.

