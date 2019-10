Menino ganha brinquedos de colegas depois de perder tudo em incêndio

No final do mês de setembro, um incêndio devastou a casa de uma família no Tennessee, nos Estados Unidos. Daniel Hunt, 9 anos, e sua família perderam tudo no acidente, incluindo todos os brinquedos da criança.

Os alunos e professores da escola Philadelphia Elementary, onde Daniel estuda, ficaram comovidos com a sua história e se uniram para fazer uma linda surpresa para ele.

Colegas de Daniel o distraiam durante o intervalo, enquanto outras pessoas levavam vários brinquedos para a sala de aula. Levou cerca de uma semana para a entrega dos brinquedos doados a Daniel ser concluída. Kelly Jones, professora e conselheira falou que as crianças estavam muito ansiosas para entregar os presentes para Daniel. “Foi incrível testemunhar a empolgação que essas crianças tiveram ao ajudar Daniel a abrir os brinquedos”, contou.

Quando o menino voltava para a sala, as crianças gritaram ‘surpresa!’ e, juntos, eles abriram todos os presentes. “Daniel ficou bastante surpreso, disse que amava aquilo e convidou os colegas a abrirem os presentes junto com ele”, disse a professora.

