Foi preciso a coragem de uma menina de 10 anos para que homem com histórico de abuso sexuais fosse preso. O criminoso é avô da criança e estuprava não só a neta, como também a mãe dela, sua filha, desde a infância, informa o G1. A criança gravou um vídeo em que o homem aparece se masturbando completamente sem roupa e enviou para a mãe. Caso aconteceu em Guaiúba, Região Metropolitana de Fortaleza.

Com a prova em mãos, a Polícia Civil prendeu o idoso. A menina usou o celular do próprio avô escondido para fazer a denúncia. “Tá aí mãe a prova, a prova. Sabe o que é essa prova? É o que o vovô fica fazendo comigo, sabia? É isso que o vovô fica fazendo comigo e quando ele tá aqui eu não posso falar nada. Agora eu estou escondida falando dele”, disse a menina em mensagem de voz enviada à mãe.

Leia também: A major salvadora das mulheres vítimas de violência doméstica

De acordo com o delegado Francisco Cavalcante, a mãe desconfiava do que acontecia, já que a menina parecia triste e amedrontada, mas ela tinha medo do pai, já que também era vítima dele desde os 10 anos.

Ela contou aos investigadores que o homem obrigava os filhos a assistirem filmes pornográficos quando crianças e a olharem ele se masturbando. O criminoso também os dominava e os obrigava a tocar em seus órgãos genitais.