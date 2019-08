Adolescente empurra criança do 10º andar do Tate Modern, em Londres

Uma criança caiu do décimo andar do Tate Modern, um dos principais pontos turísticos de Londres, na tarde deste domingo (4). As investigações apontam que a criança tenha sido empurrada por um adolescente de 17 anos.

A polícia deteve o jovem por suspeita de homicídio e a criança está no hospital em estado grave. O museu foi fechado.

Ao jornal inglês The Mirror, uma testemunha disse que ouviu o impacto da queda. “Ouvi o impacto e depois gritei enquanto uma mulher também gritava ‘Ele é meu filho! Ele é meu filho!’.

Um porta-voz da Polícia Metropolitana local disse: ‘Os policiais estão perto da Tate Modern depois de um incidente nesta tarde. Uma criança caiu de uma altura grande e está sendo levada para o hospital pela ambulância aérea de Londres. Aguardamos atualização sobre sua condição”.

