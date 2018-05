Criança de 4 anos fica pendurada em prédio e é salva por refugiado

Um menino de 4 anos caiu de uma janela no quarto andar e ficou pendurado do lado de fora de um prédio de Paris. Ele foi salvo por um refugiado de Mali. Mamoudou Gassama, de 22 anos, escalou pelas varandas até chegar ao menino, que tinha ficado pendurado. Ele não usou nenhum equipamento de segurança _ele simplesmente passava pela rua quando viu o menino em perigo e a multidão olhando para cima. O resgate aconteceu no sábado (26) e durou menos de 32 segundos.

Por sua coragem, o refugiado foi convidado para um encontro com o presidente Emmanuel Macron, que prometeu que ele será naturalizado cidadão francês e que terá um emprego no Corpo de Bombeiros. “Eu simplesmente não tive tempo para pensar, corri para o outro lado da rua para salvá-lo”, contou Gassama a Macron durante o encontro. “Quanto mais eu subia, mais coragem tinha de subir ainda mais alto“, acrescentou.