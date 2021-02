Criança de 3 anos é encontrada dentro de barril. A mãe foi presa

Uma criança de três anos presa dentro de um barril foi resgatada pela Polícia Militar de São Paulo na noite desta quinta-feira (25), no bairro do Itaim Paulista, Zona Leste da Grande São Paulo.

A ação da polícia se deu após uma denúncia de maus-tratos ter sido feita ao Conselho Tutelar.

O menino foi encontrado nu, desnutrido, com sede e com fome, dentro de um barril que estava cortado ao meio e rente à parede da casa, para evitar que a criança saísse do cativeiro.

A mãe, de 20 anos, estava no local e foi detida em flagrante. A jovem foi autuada por maus tratos e levada para o 50° Distrito Policial do bairro Itaim Paulista, onde o caso será acompanhado e apurado pelos investigadores.

O caso se assemelha ao ocorrido no final de janeiro em que, após a denúncia de um vizinho, um menino de 11 ano foi encontrado pela polícia dentro de um barril com os pés e mãos acorrentados. O fato aconteceu em uma residência de Campinas, interior de SP.