Corpo é encontrado no lago do Parque Ibirapuera, em SP

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (29) no Lago do Parque Ibirapuera, localizado na Zona Sul de São Paulo.

A remoção do corpo do lago foi feita com a ajuda da Polícia Científica e levado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil informou que não foram encontrados sinais de violência. O caso está sendo investigado pelo 36º Distrito Policial, da Vila Mariana, na Zona Sul.

De acordo com informações da Agência Record, a Polícia Militar foi notificada da ocorrência através da Guarda Civil Metropolitana. Os policiais foram ao local e encontraram um corpo no lago, às 10h35. Ainda não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima ou causa da morte.

O parque paulistano é o mais importante parque urbano de São Paulo. Ele conta com três lagos artificiais, que são interligados e ocupam 1,6 milhão de m2.

