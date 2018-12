Copacabana Palace é vendido para Louis Vuitton por US$ 3,2 bilhões

O Copacabana Palace, icônico hotel localizado em frente à Praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, acaba de ser comprado pela empresa dona da Louis Vuitton.

A transação feita pela LVMH, imensa família de marcas internacionais de alto padrão encabeçada pela grife francesa, foi de US$ 3,2 bilhões, dos quais US$ 2,6 bilhões são em ações e o restante em dívidas.

No acordo feito pela marca de luxo foi adquirida a Belmond, empresa britânica proprietária e operadora de hotéis de luxo, como o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e a rede Veneza Cipriani.

Além da Louis Vuitton, a LVMH também está por trás da marca Christian Dior e já tem hotéis como o Cheval Blanc, na prestigiosa estação de esqui de Courchevel, nos Alpes franceses, além da rede de hotéis Bvlgari.

O acordo com a Belmond dará à LVHM também outras propriedades, incluindo o único hotel em Machu Picchu, no sul do Peru, e o Hotel Splendido, em Portofino, na Riviera Italiana, levando o grupo francês a um rápido crescimento no segmento de viagens e hospitalidade.

Leia também: Chanel anuncia que não vai mais usar peles exóticas