Consulesa francesa é estuprada no litoral do Brasil

Uma consulesa francesa que mora no Brasil foi vítima de estupro na madrugada da terça-feira de Carnaval em Tibau do Sul, no litoral do Rio Grande do Norte.

De acordo com a polícia, a consulesa estava na casa de um casal de amigos, que não percebeu o crime. O local fica na zona rural, e a mulher dormia sozinha no quarto, segundo o G1.

Na polícia, ela relatou que estava dormindo quando um homem entrou e jogou água nela e, depois, a violentou.

Na casa, foi recolhido material do criminoso, como pelos e impressões digitais.

Ainda não há suspeitos para o crime.

Nem o nome nem a cidade em que a vítima reside foram divulgados.

