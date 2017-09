Ainda não se sabe qual a causa do autismo. Um estudo recente publicado na revista científica Nature mostrou que um dos sintomas mais comuns e conhecidos de quem é acometido pelo transtorno, a dificuldade de olhar nos olhos e na boca de outras pessoas, pode ter um componente genético.

No Brasil, há cerca de 2 milhões de casos de autismo diagnosticados. Como nem todos são registrados, estima-se que o número possa ser ainda maior, chegando a 3 milhões de pessoas.

Entre eles está Victor, filho de Eufrasia Agizzio, que concorre ao Prêmio CLAUDIA na categoria Consultora Natura Inspiradora. Depois de muito esforço para fechar o diagnóstico do rapaz, hoje com 18 anos, e, em seguida, para matriculá-lo em uma escola da rede regular, ela decidiu agir.

Ela criou a Associação de Monitoramento de Autistas Incluídos (Amai), que atende crianças e adolescentes de Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo. Além de assistência social às famílias e de sessões semanais de fonoterapia, terapia ocupacional, psicologia e pedagogia, a instituição oferece informação sobre o transtorno. Entre outras ações, divulga os possíveis sinais do autismo.

Confira a seguir alguns dos indícios do transtorno nos primeiros meses de vida de uma criança:

Dos 0 aos 6 meses:

Não procuram seus cuidadores (pais, parentes, babá) com o olhar;

Prestam mais atenção em objetos do que em pessoas;

Tendem a ficar muito em silêncio ou emitem gritos sem motivo aparente;

Ignoram ou não reconhecem a voz dos cuidadores;

Choram muito aparentemente sem causa alguma;

Não exploram objetos, como brinquedos.

Dos 6 aos 12 meses:

Não costumam fazer gestos para pedir colo;

Não imitam os adultos;

Não respondem pelo nome. Reagem apenas depois de muita insistência ou quando são tocados;

Têm dificuldade de entrar nas brincadeiras;

Não manifestam expressões faciais significativas;

Não imitam gestos de outras pessoas, sejam faciais ou manuais;

Não balbuciam ou tentam falar.

De 12 a 18 meses:

Não apontam para objetos;

Têm dificuldade de compreender situações novas;

Raramente falam as primeiras palavras;

Têm dificuldade ou não brincam de faz de conta;

Raramente exploram objetos, como brinquedos próprios para a idade;

Tendem a repetir ações insistentemente.

De 18 a 24 meses:

Não olham para objetos quando alguém aponta para eles;

Não se interessam por objetos que a eles são oferecidos;

Gesticulam pouco;

Nem sempre fazem os gestos de “sim” e “não” com a cabeça;

Tendem a repetir o que escutam;

Não imitam ações e gestos dos adultos.

Fontes: Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos (Amai) e Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo, do Ministério da Saúde)