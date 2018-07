Conheça a menina que aos 13 anos é uma CEO de sucesso

Mikaila Ulmer, uma menina de apenas 13 anos, está presente em mais de 500 lojas norte-americanas com seu produto: a limonada. A pequena empresária tem pouco tempo para estudar, pois se dedica inteiramente ao seu negócio.

“Às vezes, tenho que faltar à aula para dar uma entrevista, viajar ou participar de um programa de televisão. Outras vezes perco alguma coisa porque tinha uma prova ou algum projeto da escola”, explica à BBC.

Sua limonada atinge 360 mil vendas em lojas grandes como a rede de supermercados Whole Foods. Mikaila é uma das mais novas empreendedores dos Estados Unidos.

Com a ajuda dos pais, ela começou a vender sua limonada em 2009, com 4 anos. Naquele ano, instalou uma mesinha em frente à casa onde morava e começou a vender a bebida – uma receita da década de 1940, de sua bisavó. Um dos ingredientes especiais é mel, que fez com que Mikaila fosse picada duas vezes por abelhas.

Seus pais a aconselharem que, em vez de ter medo do inseto, deveria entender melhor o papel essencial do bicho no ecossistema. Isso inspirou Mikaila a doar parte do dinheiro que ganha com a venda de limonadas para organizações que protegem abelhas que produzem mel.

Em pouco tempo, ela começou a vender sua limonada a uma pizzaria local. Pouco depois, o negócio começou a crescer – mas 10% do lucro ainda vai para grupos de conservação ambiental. “À medida que o negócio foi crescendo, tive que dizer ‘não consigo fazer isso sozinha’, e foi aí que tive que começar a pedir ‘mãe, pai, como eu faço uma logomarca? E como acho uma fábrica? E onde tem mais lojas?”, explica.

Por sorte, os pais de Mikaila tinham estudado administração. Coincidentemente, D’Andra, sua mãe, tem formação em marketing e vendas e Theo, seu pai, em administração de negócios. Mas a mãe diz que ela e Theo tinham “zero” experiência na área de comidas e bebidas.

O estopim foi em 2015, quando Mikaila tinha nove anos e a empresa assinou contrato com a rede de supermercados Whole Foods. “A Mikaila e a empresa chamaram nossa atenção por vários aspectos”, diz Jenna Gelgand, do Whole Foods. “A empresa tinha um produto único, gostoso, uma fundadora entusiasmada e uma missão social. Ficamos impressionados”.

No mesmo ano, Mikaila atingiu nível nacional quando participou do programa Shark Tank, no qual empreendedores vendem suas ideias para possíveis investidores. Ela foi convincente o bastante para convencer um deles, Daymond John, chefe da loja de roupas Fubu, a investir US$ 60 mil (cerca de R$ 227 mil). Dois anos depois, um consórcio de jogadores de futebol americano investiu US$ 800 mil (pouco mais de R$ 3 milhões).

Agora, Mikaila diz que quer abrir mais negócios, mas também pensa nos estudos. “Quero abrir novas empresas. Para mim, ter só uma é meio chato”, diz. “Eu gosto de ficar pensando em nomes e logos, essa é a parte mais divertida.

