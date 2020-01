Como você pode ajudar os atingidos pelos incêndios na Austrália

Desde setembro, os incêndios e queimadas que atingem a Austrália já tiraram a vida de mais de 23 pessoas e deixaram centenas desabrigadas. Além disso, o fogo atingiu cerca de um bilhão de animais – metade dos coalas da ilha Kangaroo morreram -, destruiu estruturas e deixou rastros de fumaça pelas cidades do país.

A situação crítica tocou várias celebridades, que decidiram fazer grandes doações para apoiar a causa. Chris Hemsworth, por exemplo, anunciou que, junto a sua família, doou US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,06 milhões) para ajudar no combate aos incêndios e começou uma campanha em seu Instagram para incentivar as doações. Além dele, Elton John também doou US$ 1 milhão e Kylie Minogue, Nicole Kidman e Pink doaram US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões) cada.

No último domingo (5), durante o Globo de Ouro, o ator Russel Crowe, vencedor do prêmio de Melhor Ator de Minissérie, não compareceu à cerimônia porque estava na Austrália com a família. Em uma mensagem lida por Reese Whiterspoon, ele falou sobre o desastre: “Não se engane, a tragédia que se desenrola na Austrália é baseada nas mudanças climáticas. Precisamos agir com base na ciência, mover nossa força de trabalho global para energia renovável e respeitar nosso planeta pelo lugar único e incrível que ele é. Dessa forma, todos nós temos um futuro”, disse.

Apesar da distância, as consequências do fogo começaram a chegar no Brasil e satélites detectaram uma grande nuvem de fumaça em cima do estado do Rio Grande do Sul na última terça-feira (7). Para ajudar pessoas desabrigadas e os animais que correm riscos, instituições australianas pedem doações de todo o mundo. Algumas delas aceitam qualquer valor e a contribuição pode ser feita pela internet.

Veja abaixo uma lista de ONGs e instituições e como fazer para doar.

Além de doações únicas a partir de US$ 2, você também pode “adotar” um animal e fazer doações mensais para ele, no valor de US$ 15. Doe aqui.

O hospital, fundado em 1973, é mantido por voluntários e doações e ajuda na reabilitação de coalas, o animal símbolo da Austrália. Durante as queimadas, a instituição já resgatou mais de 30 animais e também está distribuindo água para os animais atingidos nas florestas. A doação mínima é de AU$5. Doe aqui.

Um dos papéis da instituição é dar apoio financeiro e emocional às pessoas que são atingidas por desastres naturais no país. No caso dos incêndios, o Exército da Salvação está oferecendo refeições às pessoas que tiveram que deixar suas casas pelo fogo e aos voluntários que estão trabalhando nas áreas de queimadas. São aceitas doações de qualquer valor via PayPal, cartão de débito ou crédito. Doe aqui.

As doações para a Cruz Vermelha podem ser de qualquer valor e são feitas por cartão de crédito. O dinheiro será direcionado ao apoio emergencial de famílias desalojadas pelos incêndios. Além disso, a instituição também oferece ajuda psicológica e assistência aos voluntários. Doe aqui.

A ONG resgata animais feridos e doentes das florestas de Victoria, estado no sul do país, onde fica a cidade de Melbourne. As doações são feitas por PayPal. Doe aqui.

A instituição oferece desde alimentação e doações de roupas para os desalojados até ajuda emergencial para pagar contas e reconstruir as casas. Qualquer valor é aceito e as doações devem ser feitas por cartão de crédito. Doe aqui.

A CFS é uma fundação que apoia bombeiros e brigadistas voluntários. As doações podem ter qualquer valor. Doe aqui.

