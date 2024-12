Como proteger crianças e adolescentes de golpes na internet

Nesta quarta-feira (4), a Unico ofereceu um workshop sobre segurança e privacidade de dados no Brasil. O evento também abordou dados do Instituto Locomotiva sobre a presença de menores de idade nas plataformas de jogos online.

Golpes e fraudes comuns

No início do bate-papo, Yasodara Cordova, pesquisadora-chefe de Privacidade da Unico, discutiu sobre os benefícios e malefícios da digitalização. A profissional alegou que, apesar de contribuir financeiramente para o país, aumenta-se o risco de vazamentos de dados e fraudes, com destaque para os setores de finanças, saúde e serviços.

Yasodara destaca que, para mitigar o problema, é necessário investir em uma identidade digital segura e apostar em um ecossistema confiável.

Em seguida, Guilherme Bacellar, especialista e pesquisador de Cibersegurança e Fraude da Unico, mencionou os principais tipos de golpe e fraudes no meio digital, dando ênfase à clonagem do WhatsApp e o phishing – na qual um criminoso finge participar de uma instituição legítima para convencer a vítima a entregar informações pessoais ou obter dinheiro. Guilherme também pontua a deep fake como um método cada vez mais comum para divulgar desinformação e conseguir dados.

A fim de reverter esse cenário, o especialista alerta sobre a importância de checar a empresa antes de divulgar informações e evitar o compartilhamento de dados nas redes sociais.

Como funcionará a regulamentação das bets?

Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, prosseguiu a conversa com dados sobre menores de idade nas plataformas digitais. “Estamos falando de uma realidade de crianças, cada vez mais vulneráveis, usando redes que são da família inteira”, diz.

Os jogos online, apesar de serem uma grande fonte de diversão, expõem os mais jovens a uma série de riscos. Felipe Magrim, diretor de Políticas Públicas da Unico, explicou o processo de regulamentação das bets.

A partir do dia 1º de janeiro de 2025, o cenário do mercado de jogos online e apostas esportivas sofrerá algumas mudanças no país, com regras que obrigam as operadoras a terem licenças no país.

Além disso, a regulamentação implementará um processo de autenticação via biometria facial, de modo a impedir que usuários com menos de 18 anos se cadastrem nessas plataformas. “Ele consulta, numa base de dados, se o CPF pertence a um menor de idade ou não”, acrescenta.

O profissional também oferece dicas práticas de segurança para os pais. “Preste atenção nos links que o seu filho está clicando e qual é o tipo de conteúdo que eles estão consumindo, não deixando as crianças sozinhas em ambiente digital”, finaliza.

