Como assistir ao evento da Apple que acontece nesta quarta (7)

Nesta quarta-feira (7), acontece o tradicional evento de setembro da Apple, que promete lançar uma nova linha de smartphones. Ainda sem nome oficial, a expectativa gira em torno do iPhone 14.

O evento será transmitido online e em inglês a partir das 14h de Brasília, diretamente da sede da Apple. Além dos novos celulares, a empresa também deve dar detalhes da nova versão do sistema operacional do iPhone, o iOS 16, e a data de lançamento oficial.

Como assistir ao evento da Apple

Você pode assistir ao evento da Apple em tempo real através do site oficial da empresa, do canal Apple no Youtube (que pode ter legendas ativadas automaticamente) ou no aplicativo da Apple TV+. No último, não é preciso se inscrever no streaming: basta baixar o app na smart TV ou no celular e seguir as orientações.