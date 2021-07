Nova ferramenta guarda mensagens indesejadas no WhatsApp bem escondido

No seu histórico de mensagens no WhatsApp provavelmente tem alguma conversa que não faz mais sentido para você, não é mesmo? Bom, pensando nessa situação, o aplicativo disponibilizou uma ferramenta para arquivar de vez esse conteúdo. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (27).

O campo “conversas arquivadas”, localizado no topo do celular, agora será substituído por uma pasta específica. Ou seja, seus olhos vão ficar bem distantes da foto e do nome daquele usuário indesejado, ainda que ele te mande uma mensagem.

O recurso vale tanto para conversas privadas como para os famosos grupos, que acabam sendo alvos de desencontros e polêmicas em algum momento, mas que nem sempre dá para simplesmente sair.

Entenda, na prática, como a dinâmica da ferramenta irá funcionar e veja mais detalhes aqui.

Archive on WhatsApp lets you organize your private messages and prioritize important conversations. Your Archived chats will now remain archived and muted but you can always change them back! pic.twitter.com/QbAY6iu81p

— WhatsApp (@WhatsApp) July 27, 2021