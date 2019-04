Com morte de menino, vítimas de desabamento do RJ aumenta para sete

O menino Hilton Guilherme Sodré Souza, 12 anos, morreu neste sábado (13). O garoto é a sétima vítima do desabamento de prédios que ocorreu em Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Hilton foi uma das dez pessoas a serem socorridas com vida do desastre e levadas ao hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Os pais de HIlton, Maria Nazaré e Hamilton, também morreram na tragédia. Os dois, diferente do filho, foram retirados já sem vida dos escombros do prédio. A única que saiu ilesa do desabamento, segundo informações do G1, foi a irmã do garotinho.

O desabamento ocorreu na última sexta-feira (12). Ao todo, cinco prédio caíram por volta das 7h da manhã.

