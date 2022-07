Com depoimento emocionado, Jout Jout anuncia fim do seu canal

A youtuber Julia Tolezano, conhecida como Jout Jout, publicou um vídeo neste sábado, 23, um vídeo anunciando o encerramento de seu canal na plataforma. A atualização do canal, criado em 2014, veio após um período de dois anos sem novos conteúdos no YouTube.

A influenciadora, que tem mais de 2,4 milhões de inscritos, falou no vídeo publicado sobre as transformações que sofreu ao longo da pandemia da covid-19, deixando sua casa em São Paulo para viver em um hostel no interior do Brasil.

“A minha vontade de falar com muita gente foi dando espaço a uma vontade de falar com pessoas que eu consigo ver“, afirma Jout Jout. “Na verdade, eu nem sei o que eu vou fazer daqui pra frente. Eu tenho feito as minhas coisas, mas a minha intenção no momento não é voltar com o canal, ainda mais sem o Caião, porque a gente não mora mais próximo, e ele é importante para esse canal.”

Entre os motivos mencionados para o fim do canal, ela mencionou a distância física de Caio Franco, seu ex-namorado e parceiro de trabalho desde o início. “O nosso trabalho teve um efeito no nosso país, Caião, você sabia disso?”, pergunta a youtuber ao assistente. Jout Jout e Caio continuaram a produzir os vídeos juntos para o canal mesmo após terminarem o relacionamento, em 2016.

Jout Jout afirmou que permanecerá publicando em seu podcast, Jout Jout de Saia, e participando do programa Saia Justa, do GNT. Mas a influenciadora fez questão de destacar que o formato do trabalho que faz para o canal, com roteiro e poucos minutos de duração, é muito diferente do que gostava de fazer em sua própria plataforma. “Agradecemos profundamente a todes que participaram de alguma forma em algum momento deste canal. Vocês são demais! E foi em meio a muitas risadas e prantos que conseguimos gravar esse vídeo para nós e para vocês. Esperamos que gostem e que se sintam contemplados, respeitados e gratos por terem nos tocado de forma tão maravilhosa e por terem sido tocados por nós também! Desejamos a todes uma boa vida e boas escolhas! Tá bem? Então tá bem”, escreveu a na descrição do vídeo. Na web, os internautas lamentaram a notícia do encerramento do canal de Jout Jout, destacando que a influenciadora e suas reflexões farão falta. Continua após a publicidade Jout Jout foi uma das maiores perdas (se não a maior) do Youtube Brasil. Ela era necessária, mas a vida é isso, são ciclos… E o dela no Youtube chegou ao fim. Triste. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) July 23, 2022 a jout jout foi importante pra nós eu aprendi muito com ela que bom que ela pôde e se libertou desse inferno gostoso que é dar e ouvir opiniões — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) July 23, 2022 eu acompanho a Jout Jout desde o início e ate hoje nao conheço ninguém que chegue perto da facilidade que ela tem de falar sobre a vida. — carol (@thlcsrol) July 13, 2022 Como assim jout jout vai acabar com o canal mulher vc é a maior filósofa contemporânea pic.twitter.com/E0KEhfc3ni — André ( Taylor’s Version ) 🍂🧣🎨🧚‍♂️ (@Andregdefreitas) July 23, 2022 as vezes penso que esperta foi a Jout Jout. usou a internet quando tudo era só paz e reflexões cotidianas e se retirou quando tudo se tornou apenas um amontado de amargura kkkk pic.twitter.com/1G2iQN7V6I — ai preta (@pretademaiss) July 12, 2022

Assista ao vídeo na íntegra: