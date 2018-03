Os apaixonados por musicais estão em festa! Neste mês de março, três clássicos da Broadway fazem suas estreias na capital paulista. E o melhor: com um toque de nostalgia, já que se tratam de histórias que inspiraram filmes infantis de grande sucesso. A Pequena Sereia e Peter Pan ganharam montagens brasileiras pela primeira vez e A Noviça Rebelde retorna aos palcos nacionais após dez anos. As três produções apresentam grande elenco e são garantia de diversão para toda a família. Confira:

A Pequena Sereia

Com Fabi Bang (Wicked) na pele de Ariel, essa é a primeira montagem brasileira da produção da Broadway inspirada na animação da Disney. No entanto, não espere ver uma réplica da peça norte-americana. A diretora artística Lynne Kurdziel teve liberdade para fazer algumas adaptações, como incluir elementos da Amazônia no cenário e batidas de escola de samba na percussão – feito inédito, já que o estúdio nunca havia autorizado mudanças no clássico antes.

O espetáculo estreia na próxima sexta-feira (30), no Teatro Santander, e fica em cartaz até 29 de julho. São mais de 30 atores em um elenco de peso que inclui Tiago Abravanel (Tim Maia – O Musical) como o carangueijo Sebastião, Rodrigo Negrini (Les Misérables) na pele do Príncipe Eric e Andrezza Masse (Les Misérables) dando vida à vilã Úrsula.

A Noviça Rebelde

No musical que estreia nesta quarta-feira (28), no Teatro Renault, Malu Rodrigues (Nine: Um Musical Felliniano) dá vida à noviça que vai trabalhar como governanta e transforma a vida da família Von Trapp. A direção é da dupla Charles Möeller e Claudio Botelho, a mesma responsável pela montagem brasileira do clássico em 2008. No entanto, eles prometem algumas mudanças nessa nova produção, como um maior destaque para o lado empoderado da protagonista Maria.

O elenco estrelado conta com o ator Gabriel Braga Nunes fazendo sua estreia em musicais na pele do Capitão Von Trap e Marcelo Serrado (Tom & Vinícius – O Musical) interpretando o simpático Tio Max. Larissa Manoela, que viveu a caçula Greti na versão de dez anos atrás, retorna à história como a adolescente Liesl e vive um romance com o ator Diego Montez (Chacrinha, O Musical), intérprete de Rolf. A peça fica em cartaz até o dia 27 de maio.

Peter Pan

O menino que não quer crescer é vivido por Mateus Ribeiro (2 Filhos de Francisco – O Musical) na montagem dirigida por José Possi Neto. Em cartaz no Teatro Alfa desde o início deste mês, o musical é inspirada na peça de J. M. Barrie, de 1904, e traz músicas do original da Broadway, apesar de fugir da tradição norte-americana de se ter somente mulheres no papel-título do espetáculo desde 1954. Outro diferencial é que Sininho será interpretada pela primeira vez por uma atriz – ao redor do mundo, a fada é representada apenas por um facho de luz.

Em um espetáculo cheio de dança e performances aéreas, Daniel Boaventura (A Família Addams) interpreta o terrível Capitão Gancho, Bianca Tadini (O Mágico de Oz) dá vida à doce Wendy e Carol Botelho (Rent) vive a indiazinha Tiger Lily. A última sessão prevista está para 15 de julho.

