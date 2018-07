Claire Foy nega ter recebido complemento ao salário de ‘The Crown’

A notícia de que Claire Foy recebeu menos que Matt Smith para interpretar a rainha Elizabeth II, protagonista da série The Crown, causou muito borburinho em março deste ano. Alguns dias depois, o site Daily Mail disse que a vencedora do Globo de Ouro havia recebido a diferença para igualar seu lucro ao salário do colega.

No entanto, Claire negou ter recebido qualquer valor após o fim da sua participação na série, que segue para a terceira temporada com o elenco todo renovado.