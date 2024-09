Chad McQueen, ator de ‘Karatê Kid’, morre aos 63 anos

O ator Chad McQueen, conhecido por seu papel de vilão em Karatê Kid, faleceu na última quarta-feira (11) em sua casa em Palm Desert, Califórnia, aos 63 anos. A informação foi confirmada pelos familiares no Instagram.

“Com o coração pesado, anunciamos o falecimento de nosso pai, Chad McQueen. Sua jornada notável como pai amoroso e seu compromisso inabalável com nossa mãe foram exemplos de uma vida repleta de amor e dedicação.”

A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos, segundo Arthur Barens, advogado e amigo do ator. McQueen havia sofrido uma lesão grave há alguns anos, que deixou sequelas em sua saúde.

Em fevereiro de 2006, McQueen sofreu um grave acidente durante o evento Rolex 24, no Daytona International Speedway. Ele ficou em coma por quase um mês e sofreu fraturas no pescoço, perna, braço, costelas, além de um colapso pulmonar.

No ano seguinte, McQueen disse sobre o acidente: “Eu mudaria alguma coisa? Não, não mudaria. O automobilismo é a droga mais forte do mundo”.

Ele era casado com Jeanie Galbraith e pai de três filhos: Steven McQueen, fruto de seu primeiro casamento com a atriz Stacey Toten, e Chase e Madison, com sua atual esposa.

“Sua paixão por corridas não apenas destacou seu talento excepcional, mas também serviu como uma forma de honrar o legado de seu pai, um testamento aos valores incutidos nele. Ele passou sua paixão, conhecimento e dedicação para nós e continuaremos não apenas seu legado, mas também o de nossos avós”, acrescentaram os familiares na nota publicada.

