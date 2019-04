Caso Marielle: Polícia Federal encontra provas de corrupção na delegacia

A Polícia Federal encontrou provas de que houve atos de corrupção praticados por membros da DH (Delegacia de Homicídios da Capital) que impediram o esclarecimento da autoria de assassinatos que envolvem milicianos do “Escritório do Crime” e integrantes da máfia do jogo do bicho no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo portal UOL nesta quinta (4).

A publicação relata que a informação foi confirmada por duas fontes ligadas ao inquérito da PF que apura se houve obstrução à investigação sobre a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. Marielle e Anderson foram assassinados no dia 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro.

A reportagem apurou que pelo menos dois delegados estão na folha do “Escritório do Crime”, apontado como o autor das execuções e que a propina era paga na sede da Divisão de Homicídios, na Barra da Tijuca.

De acordo com a publicação, após a conclusão do Caso Marielle, os policiais federais vão focar no desbaratamento da relação promíscua que une integrantes do crime organizado e agentes da segurança pública do estado.

Além do caso Marielle, outros sete crimes ligados ao jogo do bicho e milícia estão sendo investigados pela Polícia Federal: as mortes de Hayton Escafura e Myro Garcia, em 2017, todos atribuídos ao Escritório do Crime.

A Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o envolvimento de delegados e a Polícia Federal não deu informações sobre a investigação do órgão.

